Università: presentazione del Centro di Eccellenza sul Glaucoma

Venerdì 10 dicembre, alle 18.30 nell’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Università di Parma, si terrà la presentazione del Centro di Eccellenza sul Glaucoma (GEC), un nuovo e moderno “campus” della Scuola Europea di Studi Avanzati in Oftalmologia (ESASO) dedicato alla formazione specialistica sul glaucoma.

Alla cerimonia, ad inviti, saranno presenti Paolo Martelli, Prorettore Vicario dell’Università di Parma, Giuseppe Guarnaccia, Direttore Generale ESASO, il Direttore del Centro di Eccellenza sul Glaucoma Stefano Gandolfi, docente di “Malattie dell’Apparato Visivo” dell’Ateneo, Stefano Bettati, docente del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, oltre a importanti rappresentanti dell’oculistica nazionale e internazionale.

Il nuovo Centro di formazione, che ESASO ha scelto di aprire a Parma affidandone la direzione a Stefano Gandolfi, usufruirà di pre-esistenti aule didattiche, per la teoria, e di un neo-costituito laboratorio di simulazione chirurgica, dotato di postazioni operatorie dedicate al training sulla patologia del glaucoma (Wet-Lab). Il Wet-Lab sarà dotato di un sistema di collegamento in remoto, tale da metterlo in comunicazione con le sale operatorie inserite nella rete internazionale già afferente a ESASO fra le quali figura anche quella della UOC di Oculistica della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. L’attività formativa teorica e pratica, proposta da una faculty di caratura internazionale, inizierà nel 2022 e sarà rivolta a medici oftalmologi provenienti da tutta Europa. L’attività formativa sarà completata e integrata con esercitazioni cliniche.

La European School for Advanced Studies in Ophthalmology Foundation-ESASO ha quale obiettivo quello di offrire la migliore formazione in campo oculistico in Europa, grazie a un corpo docente composto da professori di levatura internazionale e a collaborazioni attive con diversi importanti centri di cura e di ricerca. Dalla sua fondazione e insediamento nel 2008 in Svizzera e sotto la conduzione del Direttore Generale Giuseppe Guarnaccia, ESASO ha sviluppato numerose attività formative nel Campus di Lugano e in tutta Europa: congressi specialistici, corsi e moduli di teoria e pratica, fellowship in numerosi centri di eccellenza internazionali e observership in India. Dal 2016 la sede principale dell’attività di formazione si svolge nell’ETC ESASO Training Centre, un moderno centro didattico che ha trovato spazio presso l’Ospedale Regionale di Lugano dove – grazie ad attrezzature all’avanguardia e alla faculty composta da oltre 350 docenti provenienti da tutto il mondo – si sono perfezionati migliaia di medici oftalmologi giunti da tutta Europa e non solo. ESASO ha un secondo Campus a Singapore e ha inaugurato un terzo Campus a Lublino lo scorso ottobre.

Il Centro di Eccellenza sul Glaucoma-GEC costituisce un contributo strategico, fornito dal Settore di Malattie dell’Apparato Visivo, al piano di internazionalizzazione dell’Università di Parma.