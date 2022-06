Università: dal 1° luglio torna il Welcome Point Matricole

Dal 1° luglio nel Sottopasso del Ponte Romano torna il Welcome Point Matricole, il punto estivo di informazione e accoglienza dell’Università di Parma per i futuri studenti e studentesse, le matricole e le loro famiglie, realizzato in collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Parma ed ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori.

Ne ha parlato questa mattina (30 giugno) la Prorettrice alla Didattica e Servizi agli studenti @Sara Rainieri in un incontro con la stampa.

Attivo dal 1° luglio al 31 ottobre (periodo in cui è massima la richiesta di informazioni) al ParmaUniverCity Info Point, il Welcome Point Matricole è un supporto indispensabile per le future matricole che devono scegliere il percorso di studio da intraprendere in vista dell’apertura delle immatricolazioni, in programma per giovedì 7 luglio. Allo stesso modo è fondamentale anche per tutti coloro (studenti e studentesse già iscritti, familiari, ecc.) che desiderano informazioni sui servizi, gli alloggi, le tasse e tutto quanto fa riferimento al sistema organizzativo dell’Ateneo.

Il punto di informazione e accoglienza sarà aperto dal lunedì al sabato, con l’unica chiusura della settimana di Ferragosto. Da segnalare l’apertura anche il sabato mattina, per andare incontro alle esigenze di giovani e famiglie.

Questi gli orari di apertura:

da lunedì a venerdì 9-18

sabato 10-13

Il personale dell'Università, dell'Informagiovani e di ER.GO sarà presente nei seguenti orari e con le seguenti modalità:

Università: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13;

Informagiovani: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13; sabato dalle 10 alle 13 all’Informagiovani di via Melloni, 1/B;

ER.GO: martedì dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 14 alle 17.

Oltre a poter parlare con gli operatori per informazioni dirette, si potranno ritirare guide e dépliant cartacei sull’Ateneo, sui 98 corsi di studio e sui servizi offerti dall’Università e dalla città.

Il Welcome Point Matricole è stato pensato per potenziare e migliorare le attività di accoglienza e informazione indirizzate alle future matricole e a ragazze e ragazzi neo iscritti all’Università: l’idea di fondo è quella di accoglierli al meglio, creando un servizio in cui poter trovare, raccolte in un unico luogo, tutte le informazioni utili per la vita universitaria. Il coinvolgimento di professionalità connesse a tutti gli aspetti della vita universitaria lo rende però attrattivo anche per studenti e studentesse già iscritti, che qui possono trovare risposte a tutte le loro richieste d’informazioni.

La sua posizione strategica, nel cuore di Parma, rappresenta simbolicamente il luogo d’incontro tra l’Ateneo e la città e la manifestazione concreta dell’idea stessa di Parma Città Universitaria.

Per tutte le informazioni sul Welcome Point Matricole si può consultare la pagina dedicata sul sito web Unipr: https://www.unipr.it/parmaunivercity