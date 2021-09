Vaccino in farmacia, primo giorno per le prenotazioni: "Già diverse chiamate, ci stiamo organizzando"

Oggi, martedì 7 settembre, è il primo giorno in cui, anche i parmigiani, posso prenotare il vaccino in farmacia. Non sono pochi i cittadini che hanno deciso di chiamare le farmacie convenzionate per prenotare la vaccinazione. "Le richieste - sottolinea Alessandro Teti, farmacista della farmacia Costa - stanno iniziando ad essere abbastanza: stamattina abbiamo già ricevuto 20 telefonate per la prenotazione del vaccino in farmacia. Ci stiamo organizzando: ancora non sappiamo con esattezza quando potremmo iniziare e come gestire tutta l'organizzazione. Nella nostra farmacia tre farmacisti, abbiamo fatto il corso con la prova pratica. Ci organizzeremo e decideremo quanti farne al giorno: si prospetta un mese impegnativo ma è bene che ci siano tanto richieste in farmacia".