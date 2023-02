Maltempo, vento fortissimo in città: parchi chiusi, rami caduti e pali pericolanti

Il forte vento che nella mattinata di oggi, domenica 26 febbraio, si è abbattuto su Parma e provincia, ha provocato alcuni disagi e danni. Secondo le prime informazioni, oltre ai rami caduti su alcune strade e nella zona della tangenziale Nord, avrebbe ceduto anche un'impalcatura in via Cavestro. Sul posto la polizia locale mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per alcune segnalazioni, rimuovendo per esempio i rami che sono caduti sull'asfalto, intralciando la circolazione stradale. Decine di chiamate agli operatori del 115, che sono usciti in numerose occasioni per riportare la situazione alla normalità. Oltre che per i rami i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza alcuni pali pericolanti.

Proprio per oggi, domenica 26 febbraio, è prevista un'allerta meteo arancione per vento forte, diramata ieri dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna.