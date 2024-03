Vento, frane e piene: allerta gialla anche nel Parmense

Dalle 12 di oggi, 29 marzo, allerta gialla per piene dei fiumi anche nella nostra provincia. Nella giornata di oggi venerdì 29 marzo sono previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata (da 60 a 80 Km/h) sulle aree montane dell'Appennino con probabili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.



Dalle 24 del 30 marzo allerta gialla per frane e piene dei corsi minori e per temporali. Per la giornata di sabato 30 marzo sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili su settore centro-occidentale, dove saranno possibili occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (60-80 Km/h) da sud-ovest con possibili, rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica.