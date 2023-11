Vernizzi: "Basta strumentalizzazioni, la scuola Pezzani-Puccini resta dov'è"

"In relazione al progetto Stadio Tardini e scuole adiacenti, si precisa che, come più volte detto pubblicamente e votato in Consiglio Comunale, sulla scuola Puccini Pezzani non peserà alcuna delocalizzazione".

L’assessore all'Urbanistica del Comune di Parma, Chiara Vernizzi, ha fatto sapere con una nota di risposta ai comunicati delle associazioni su stadio Tardini e Scuola Puccini Pezzani, che la scuola non solo resterà dov'è, "ma vedrà interventi di riqualificazione ed efficientamento. Spiace pertanto constatare che nonostante i tantissimi incontri pubblici e tecnici di questi mesi sul PUG, si tenti ancora di strumentalizzare un documento di programmazione che va letto come documento strategico. Il PUG deve andare incontro alle esigenze che la città potrà manifestare da qui al 2050, è per sua natura estremamente flessibile ed è bene che lasci aperte diverse possibilità di intervento attraverso visioni e strategie che non danno alcuna zonizzazione funzionale in termini vincolanti all’interno del tessuto urbanizzato. Fino al 14 dicembre, inoltre, è possibile presentare osservazioni alla proposta di PUG assunta lo scorso luglio e quella, come più volte spiegato, è la modalità nella quale presentare appunto ogni osservazione al testo proposto".