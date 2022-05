Audace: borsa di studio sportiva alla memoria di Marco Caramaschi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Un premio a chi esprime esprime qualità tecniche e valori importanti sia nel l’impegno scolastico che in quello sportivo. L’Us Audace ha deciso di premiare con la prima "Borsa di studio sportiva", fortemente voluta dal presidente Luigi Mavilla, un ragazzo e una ragazza che incarino i valori del rispetto, dell'educazione, dell'accoglienza, dell'impegno, ma che abbiano anche doti tecniche e grande passione per il calcio e che vadano anche bene a scuola; elementi imprescindibili per chiunque voglia far parte dell’US Audace a qualunque titolo; un gesto concreto per premiare un audacino ed un'audacina, dai 9 ai 14 anni, che che abbiano a cuore anche ciò che fanno sul campo, attraverso un grande impegno sportivo, visto che la crescita calcistica rimane comunque il focus della società biancoazzurra, che sta però ottenendo numeri consensi anche grazie alla grande attenzione posta sulla crescita umana di ogni singolo individuo. La “Borsa di studio sportiva” sarà intitolata alla memoria di Marco Caramaschi, un atleta che possedeva tutte queste caratteristiche: era tecnicamente capace, nonché dotato di grandi valori etici e umani, educato, bravo a scuola e benvoluto da tutti. Era la personificazione dell’Audacino. La "Borsa di studio sportiva", che comprende la quota di iscrizione alla prossima stagione, una settimana di ritiro precampionato e una di stage presso il Parma Calcio, sarà consegnata ai due vincitori in occasione della festa di chiusura del "Torneo delle vie" e sarà assegnata da una commissione formata da dirigenti, allenatori ed ex atleti audacini.