Comunicato stampa Il 7 settembre u.s. a Modena, presso il “Teatro Guiglia” si è costituito il comitato regionale “Libro Verde” - Familiari & operatori delle residenze per anziani, disabili fisici e malati psichici - . Il Comitato è composto da familiari che hanno perso i propri cari a causa del covid-19 all’interno delle CRA, familiari di anziani attualmente residenti presso le residenze protette, familiari di malati psichici e disabili fisici, operatori socio sanitari ed educatori. Il comitato ha come obbiettivo la predisposizione di programmi, progetti e linee guida da sottoporre alla Regione ed amministrazioni locali, attraverso tavoli di lavoro, al fine di migliorare la qualità dei servizi residenziali ed incrementare i parametri dell’accreditamento regionale, per tutti i servizi di assistenza alla persona; sostenere una commissione d’inchiesta indipendente al fine di accertare le responsabilità dei tanti decessi all’interno di CRA e RSA in Emilia Romagna. Il comitato ha esclusivamente un interesse socio – sanitario e assistenziale in cui porre al centro il malato e le persone più fragili, come sancito dalla nostra Costituzione nel diritto alla Salute e la Cura delle categorie protette. Per la prima volta operatori sanitari e familiari si costituiscono insieme per una sfida comune, per avere una gestione sanitaria , che ha visto lentamente lo smantellamento del Welfare State, a favore di politiche di privatizzazioni ed esternalizzazioni di tutti i servizi socio-sanitari e assistenziali, a discapito della qualità e dei diritti dei lavoratori impegnati nell’assistenza e la cura del malato, che ogni giorno operano con grande professionalità nonostante le scarse risorse stanziate. Sono in fase di programmazione assemblee di presentazione del comitato in altre provincie della regione, per avere sempre maggiori adesioni. Lanciamo il nostro appello a tutto il mondo dell’associazionismo, organizzazioni di liberi cittadini che si ritrovino nei fini del comitato, per sostenere insieme una battaglia di civiltà a difesa dei servizi pubblici e del diritto alla cura. Per adesioni e informazioni scrivere alla mail: comitato.libroverde@gmail.com Visitate la nostra pagina facebook : www.facebook.com/libroverdedellemergenzacovid19 Comitato Regionale “Libro Verde” - Familiari & Operatori delle residenze per anziani, disabili fisici e malati psichici -