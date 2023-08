Furto e spaccate in centro, Confesercenti: “Fermare il fenomeno in previsione dell’imminente riapertura delle attività”

Furti e spaccate ai danni di imprese del centro cittadino non si fermano e ormai sono prassi nella cronaca quotidiana.

Un problema che in questi mesi Confesercenti Parma ha più volte sottolineato richiamando l’attenzione pubblica e in particolare chiedendo alle istituzioni locali di tenere alta la guardia,soprattutto nel periodo estivo.

Appelli subito accolti con l’intensificazione dei controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine. Nonostante ciò continuano i danni e i disagi per le imprese del territorio. Furti dal bottino spesso modesto ma che provocano ingenti danni, gravando sulle economie e sul morale dei commercianti.

“Molti commercianti hanno subito spaccate e furti che non solo hanno creato danni ingenti da un punto di vista economico, ma in alcuni casi hanno addirittura precluso la continuità dell’attività stessa - conferma Antonio Vinci, direttore di Confesercenti Parma -. Il problema è accentuato nel centro storico, soprattutto in questo periodo estivo e nelle ore notturne. Come Associazione siamo vicini alle aziende e agli imprenditori che hanno subito dei danni. Insieme alle nostre aziende chiediamo un rafforzamento delle misure a contrasto di questi fenomeni, un pattugliamento più intensivo delle strade del centro anche se, va detto, da questo punto di vista abbiamo ricevuto già garanzie da parte delle forze dell’ordine. Nei prossimi giorni molte imprese riapriranno, si andrà incontro ad una nuova stagione lavorativa, non possiamo permetterci che questi episodi perdurino andando a penalizzare le imprese del nostro territorio e il lavoro dei nostri commercianti”.