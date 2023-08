Atti vandalici a San Polo di Torrile, il sindaco: “Ottima sinergia fra forze dell’ordine e la rete di videosorveglianza”

Il sindaco di Torrile Alessandro Fadda commenta la notizia, diffusa oggi dai carabinieri, relativa alla denuncia di un 20enne per danneggiamento aggravato ai danni della fontana pubblica del parco di via Giuffredi a San Polo di Torrile.

“Il Comune - spiega il sindaco di Torrile Alessandro Fadda - non appena ha appurato il danneggiamento alla fontana della palestra all’aperto di via Giuffredi ha prontamente denunciato l’accaduto alla stazione dei carabinieri di Colorno. Ha avuto così inizio una tempestiva attività di indagine da parte dei carabinieri, in stretta sinergia con gli agenti della Polizia locale che hanno visionato le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in diversi punti del territorio arrivando ad individuare il responsabile del danneggiamento. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto. Ancora una volta l’utilizzo delle immagini delle tante videocamere installate per la sicurezza dei cittadini ha permesso di individuare i responsabili di atti vandalici, come era successo l’anno scorso a seguito dell’incendio che aveva distrutto il gioco ‘Nave dei pirati’ nel parco Alberi felici”.