Tragedia all'alba di oggi, lunedì 14 agosto. Verso le 5.30 si è sviluppato un grosso incendio all'interno della struttura per disabili La Casa di Arianna, gestita dalla cooperativa sociale Quartiere di Avitas in viale Tanara 37 a Parma. Il bilancio è drammatico: un morto e otto feriti gravi.

Tragedia in una struttura per disabili in viale Tanara: le immagini del piano terra devastato dalle fiamme