A Fidenza, per San Donnino, debutta il 'mezzo speciale' dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, in occasione del lungo fine settimana di celebrazioni del Santo Patrono della città, hanno rinforzato i servizi preventivi e di prossimità, con diverse pattuglie e la Stazione Mobile, al fine di agevolare il regolare svolgimento di attività che hanno attirato nelle piazze dedicate, migliaia di persone.

L’impiego del “mezzo speciale” con tre militari non è passato inosservato. Si tratta di uno strumento per far sentire l’Arma più vicina ai cittadini, in particolare nei luoghi di maggiore assembramento e per contrastare episodi di criminalità in un’area sensibile quale appunto la zona della fiera. Qualcuno si è fermato per chiedere qualche consiglio su come procedere con una denuncia o per effettuare qualche segnalazione oppure solo perché attirato, come i bambini, dall’imponenza del mezzo.