Alberi pericolanti a causa del maltempo: vigili del fuoco al lavoro tra città e provincia

Il maltempo ha colpito duro in tutta l'Emilia Romagna. Acqua, vento e temporali hanno devastato comuni e città in giro per la regione. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco da Piacenza a Rimini (in totale centinaia).



Anche a Parma gli stessi vigili del fuoco sono stati impegnati a causa di alberi pericolanti in diverse zone della città, considerati pericolosi per i cittadini e per la circolazione. Gli interventi stanno continuando anche nella mattinata di oggi, mercoledì 3 maggio.Anche in alcuni comuni della provincia si è reso necessario l'intervento dei pompieri per risolvere alcune situazioni legate sempre ad alberi pericolanti.