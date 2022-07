Allerta meteo a Parma e provincia: forti temporali da domani pomeriggio

Il Centro Funzionale Regione Emilia Romagna – Arpae Servizio Idro-Meteo-Clima, per la giornata di domani, venerdì 29 luglio, ha emesso per la nostra provincia allerta meteo gialla per condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni inizieranno a svilupparsi dal tardo pomeriggio/sera, ad iniziare dal settore occidentale in estensione al resto del territorio, esaurendosi nelle prime ore del giorno seguente.