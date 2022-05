Salsomaggiore, molestava studentesse minorenni: condannato assistente di laboratorio

Un assistente di laboratorio di 66 anni, che lavorava presso un istituto scolastico di Salsomaggiore è stato condannato per violenza sessuale e sospeso dal servizio.

L'uomo, accusato di violenza sessuale contro sei studentesse, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, era stato arrestato nel mese di luglio del 2021 e messo agli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi si è svolta l'udienza presso il Tribunale di Parma

Dopo le indagini, relative agli episodi di violenza che si sarebbero verificati all'interno delle aule scolastiche tra il dicembre del 2020 e il maggio del 2021, portate avanti dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, il Gip aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare. Dopo le denunce gli inquirenti avevano raccolto le testimonianze delle studentesse.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, poi confermata in sede di giudizio, il 66enne avrebbe approfittato della sua posizione di assistente di laboratorio per entrare all'interno delle aule e palpeggiare le studentesse nelle parti intime. Le violenze avvenivano nei momenti in cui all'interno delle aule non erano presenti gli insegnanti.