Lotta alle baby gang, centro storico passato al setaccio: identificati 60 giovani

Lotta contro le baby gang, Proseguono i controlli interforze di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale per contrastare l fenomeno della violenza giovanile. Nella giornata di sabato 7 maggio sono state impegnate 3 pattuglie della polizia di stato, un operatore polizia scientifica, due pattuglie dei carabinieri, una pattuglia della guardia di finanza e due pattuglie della polizia locale.

Sono state setacciate le principali zone interessate dai fenomeni di intemperanza giovanile. In particolare Piazza Ghiaia, viale Mariotti, viale Toschi, Piazzale della Pace, Battistero, Duomo, via Cavour, Galleria Polidoro e piazza Garibaldi. Nel corso dei controlli sono state identificate 57 persone. Non sono state riscontrate particolari irregolarità,