Codogno, si stacca un grande ammasso di terreno: famiglia isolata

Il maltempo ha causato danni soprattutto in alta Val Taro. Se le condizioni al rifugio Mariotti, dopo l'allagamento dei locali per la tracimazione del Lago Santo la situazione è tornata alla normalità, ad Albareto, nella frazione di Codogno, una grande frana ha invaso la carreggiata nella notte, interrompendo il tratto stradale che collega la frazione con il comune e isolando una famiglia che vive nei pressi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Borgotaro e dei tecnici comunali. Un grosso ammasso di terreno che si è staccato per diversi metri di profondità. La frana continua a muoversi e a riversarsi sulla strada. I mezzi sono in azione da stamattina ma non hanno ancora liberato un passaggio sulla carreggiata.

Sul posto anche il sindaco Davide Riccoboni che ha emesso un’ordinanza che vieta l’accesso pedonale alla strada per evitare rischi. La famiglia, intanto, sta bene ed è stata già contattata dal sindaco. Attesa nelle prossime ore una nuova perturbazione che fa salire la preoccupazione lungo l’appennino parmense, territorio segnato spesso da eventi atmosferici preoccupanti.