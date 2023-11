Colorno, furto di energia elettrica: denunciata una famiglia nigeriana

I Carabinieri di Colorno, al termine di un’articolata attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà una coppia di nigeriani ritenuti responsabili di furto aggravato di energia elettrica. Nello specifico, i tecnici di E-Distribuzione SPA, attivati dall’Ufficio verifiche di Parma, hanno riscontrato presso un’abitazione di Torrile l’irregolarità segnalata, in quanto il contatore attestato nell’abitazione risultava in “stato cessato” ed era presente un allaccio abusivo che permetteva di bypassarlo così da avere una fornitura di energia elettrica gratuita.

Dopo il sopralluogo, il personale di E-Distribuzione ha eliminato il bypass creato per la fornitura elettrica abusiva ed ha presentato denuncia. I Carabinieri di Colorno hanno immediatamente avviato gli accertamenti finalizzati all’identificazione dei responsabili. Individuati gli occupanti dell’appartamento presso cui sono state rilevate irregolarità nei consumi nell’arco temporale maggio 2022-aprile 2023, i Carabinieri sono giunti all’identificazione della coppia di nigeriani che, nel periodo preso in esame, hanno utilizzato gratuitamente circa 7.000 KWh senza pagare il relativo corrispettivo. I miliari quindi, acquisiti gli inconfutabili elementi probatori, hanno denunciato la coppia alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuti responsabili di furto aggravato di energia elettrica.