Colorno, esce di strada con l'auto: positivo alla cocaina, denunciato 40enne albanese: Sequestri e multe dei carabinieri di Fidenza

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno messo in campo ieri, 11 novembre, un massiccio dispositivo con personale in borghese e in uniforme che per ore ha presidiato i principali snodi delle arterie stradali.

L’obiettivo era quello di prevenire i reati predatori, innanzitutto, aumentando la visibilità esterna, finalità perseguita con posti di controllo rinforzati da più pattuglie contemporaneamente e prolungati eseguiti, nel caso della via Emilia, in collaborazione con la polizia locale di Fontevivo.

Sono state oltre 90 le macchine controllate e dal punto di vista delle trasgressioni al codice della strada sono state elevate alcune contravvenzioni per le più comuni trasgressioni: cinture, uso del telefonino e velocità non commisurata.

Più grave la posizione di un albanese di 40 anni, residente a Polesine Zibello, che a causa di una fuoriuscita autonoma con la sua autovettura nel Comune di Colorno è stato sottoposto a controlli ed è risultato positivo alla cocaina. Per lui è scattata confisca del veicolo e la denuncia penale.

Un ventenne di origini magrebine ma nato nel cremonese, invece, è stato denunciato per porto abusivo di armi, in quanto colto nel possesso di un coltello a serramanico con lama di 20 centimetri occultato nel vano della portiera della sua auto.

I controlli per la repressione dello spaccio di stupefacenti, svolti mediante personale in borghese, hanno permesso di segnalare alla Prefettura di Parma, in qualità di consumatori 7 persone, trovate in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina. Tre di loro, minorenni, pizzicati a Fontanelle di Roccabianca con degli spinelli, sono stati riaffidati ai genitori, completamente ignari. I militari hanno infine identificato un totale di 159 persone.