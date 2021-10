Centro, 4 ristoranti non controllano il Green pass: 10 multe tra clienti e dipendenti

Su sei ristoranti controllati dai carabinieri dei Nas quattro non erano in regola per quanto riguarda il Green pass e sono stati sanzionati. Le verifiche dei militari sono scattate nella giornata di ieri, venerdì 22 ottobre, in centro storico. Sono stati infatti controllati sei ristoranti per verificare il rispetto delle normative anti contagio, soprattutto per quanto riguarda possesso del “green pass”. Le verifiche hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative nei confronti di quattro titolari di altrettanti ristoranti, per la mancata adozione delle misure organizzative delle verifiche della certificazione verde, poiché all’interno dei locali sono state riscontrate complessivamente sei persone, fra dipendenti e clienti, sprovvisti del “green pass”, a loro volta sanzionati.

Nel corso dei controlli congiunti di carabinieri, polizia locale e Nas i militari hanno denunciato per ricettazione un cittadino del Gambia, domiciliato a Parma, incensurato,fermato in strada Garibaldi, con una bicicletta rubata sempre a Parma la mattina del 22 ottobre. La bici è stata restituita al proprietario. E' stato poi denunciato per inottemperanza all'ordine del questore di uscire dal territorio nazionale: un cittadino egiziano domiciliato a Parma, con precedenti di polizia, il quale controllato in via Vittorio Emanuele Orlando è risultato inottemperante all'espulsione del Questore di Parma.

E' stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere un cittadino turco, residente a Correggio, con precedenti di polizia, controllato nei pressi di barriera Repubblica e trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di 70 cm. Un cittadino liberiano, residente a Salsomaggiore Terme incensurato un cittadino turco, sottoposto a controllo lungo via Emilia Ovest, si è rifiutato di esibire ai militari: è stato denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità personale. Due giovanissimi sono stati segnalati alla prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di 1 grammo di hashish ed un flacone di metadone.