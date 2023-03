Controlli tra Torrile e Colorno: sequestrate due auto senza assicurazione, multe per 5 mila euro

Controllo del territorio a Torrile e Colorno, svolte in stretta sinergia tra i carabinieri della Stazione di Colorno e gli agenti della polizia locale

dell’Unione Bassa Est Parmense (presidi di Torrile e Colorno). Nelle ultime quattro settimane i servizi hanno interessato, in particolare, il

centro storico di Colorno e piazza Repubblica di San Polo di Torrile con diversi controlli anche nei parchi Gombia ed Alberi Felici a San Polo e nei

parchi di Colorno della Reggia, di via Ferrari (zona ufficio postale) e Dorotea Sofia (campo da baseball).

Il bilancio è di 600 persone identificate e di 390 veicoli controllati con 12 violazioni del codice della strada: due per la mancanza assicurazione, 4 per il mancato utilizzo delle cinture, uno per la mancanza della revisione, tre per divieti di sosta e due diffide in funzione del regolamento del Comune di Colorno per comportamenti contrari al decoro. In totale sono state elevate sanzioni per 5 mila euro e sequestrati due veicoli ed una persona segnalata per detenzione ai fini dell’uso personale di sostanze stupefacenti. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni e riguarderanno tutte le zone dei territori comunali di Torrile e Colorno.