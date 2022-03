Covid, più di 300 positivi nelle scuole: sono 28 le classi in quarantena

Sono 331 i nuovi casi di positività al coronavirus nelle scuole di Parma e provincia, un numero sensibilmente più basso rispetto alla settimana precedente quando erano 567, così suddivisi: 6 casi in nidi, 46 in materne, 117 in elementari, 68 in medie e 94 in superiori. Questi casi hanno portato a provvedimenti in 28 classi e/o sezioni (erano 27 nei sette giorni precedenti). I sanitari hanno disposto la quarantena in uno o più alunni di 1 sezione di materna e in uno o più alunni di 1 classe di scuola elementare, 12 classi di scuole medie e 14 classi di scuole superiori.

“Nella settimana 21-27 febbraio - spiega Gianrocco Martino, medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl - la fascia 0-14 anni è stata interessata nel 16.5% circa della totalità dei casi registrati a Parma e provincia, valore in diminuzione rispetto a quello della scorsa settimana (20%). I casi scolastici totali settimanali evidenziano un forte coinvolgimento delle scuole elementari, seguite dalle scuole secondarie di secondo grado, mentre si registrano pochissimi casi nei nidi".

I focolai attivi sono 103 in marcata diminuzione rispetto alla precedete rilevazione (161) e le persone della scuola in quarantena risultano 110, valore ridotto rispetto al precedente periodo (251). Le inchieste epidemiologiche ed il contact-tracing degli operatori AUSL hanno evidenziato che nella maggior parte dei casi il focolaio parte in casa per contatti familiari o risulta legato ad attività ricreative pomeridiane extrascolastiche. “

Segnalo una importante novità – riprende il Medico - a partire da oggi, primo marzo, i tamponi antigenici rapidi per gli studenti asintomatici in autosorveglianza delle scuole primarie e secondarie sono assicurati gratuitamente dall’Ausl, non più in farmacia, con richiesta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Da oggi, dunque, occorre rivolgersi al proprio curante che fa apposita richiesta e attendere di essere contattati da personale dell’Azienda Usl per prenotare l’appuntamento”.