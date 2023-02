Spaccio in stazione, droga nei parchi e coltelli in tasca: cinque denunciati

Identificate oltre 250 persone e controllati poco meno di 150 mezzi. Diverse denunce e segnalazioni. E' il bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Parma che hanno effettuato verifiche a tappeto nelle zone periferiche con l’impiego di diverse pattuglie delle Stazioni della città, a cui si sono aggiunte le gazzelle della Sezione Radiomobile. Oltre all'arresto di un 20enne albanese ricercato da novembre 2022 in Europa (di cui si parla in un pezzo a parte), i miliari hanno denunciato un 23enne nigeriano, residente in provincia di Reggio Emilia per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato nel piazzale della stazione ferroviaria mentre cedeva quasi 10 grammi di hashish ad un ragazzo, segnalato quale assuntore alla Prefettura di Parma. Denunciato anche un 18enne italiano controllato in via Venezia e trovato con un coltello di quasi 18 centimetri. La denuncia è scattata per possesso di oggetti idonei ad offendere.

Poi: un 27enne nigeriano con diversi precedenti di polizia, in Italia senza fissa dimora, fermato in via San Leonardo, alla richiesta dei documenti aggrediva la pattuglia. Immobilizzato e condotto in caserma è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Infine, un 20enne e un 21enne residenti in provincia, al termine del controllo in via Massimo d’Azeglio, sono stati denunciati per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Parma emesso dalla Questura di Parma.

Quasi 15 i grammi di stupefacente sequestrato a persone segnalate alla Prefettura di Parma quali assuntori e trovato dall’unità cinofila nascosto nel terreno al Parco Vecchi Mulini.