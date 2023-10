Distraggono un anziano con la tecnica delle monetine e gli rubano il borsello: denunciati due sudamericani

I Carabinieri della Stazione di Colorno, a esito di approfondimenti investigativi, hanno individuato e denunciato all’autorità giudiziaria i responsabili di un furto con destrezza patito da un anziano colornese in un supermercato di Casalmaggiore. I due soggetti, di origine sudamericana, già denunciati in passato per fatti analoghi sono attualmente in carcere, poiché tratti in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato avvenuto in Cremona, nel mese di settembre.

I due, sempre nel mese di settembre, avevano avvicinato l’anziano, distraendolo con la nota tecnica delle cosiddette “monetine”. Nello specifico, la vittima, terminata la spesa e caricato tutto in macchina, mentre si stava mettendo alla guida è stato avvicinato da uno dei due soggetti, che lo ha distratto, facendogli presente, con gentilezza, che gli erano cadute delle monete a terra. Dopo aver disorientato l’anziano, il complice, avvicinandosi dalla parte opposta, ha afferrato il borsello contenente documenti e contanti, appoggiato sul sedile del lato passeggero fuggendo via.

I Carabinieri, una volta ricevuta la denuncia, si sono immediatamente attivati e dalla visione delle immagini acquisite, sentiti alcuni testimoni, sono riusciti a dare un nome ed un cognome ai due autori del crimine. I Carabinieri di Parma rinnovano l’invito a tutti i cittadini a diffidare degli estranei che li avvicinano con varie scuse e nel dubbio, chiudere le serrature dell’auto e contattare immediatamente il 112.