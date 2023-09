Viale Tanara, il Tribunale dichiara il fallimento della cooperativa che gestiva la struttura per disabili andata a fuoco

Il Tribunale di Parma ha dichiarato il fallimento della cooperativa Il Quartiere di Avitas, che gestiva la struttura per disabili La Casa di Arianna, andata a fuoco all'alba del 14 agosto, rogo che ha provocato la morte della 62enne disabile Adreana Borella. La procedura di liquidazione giudiziale è stata disposta il 31 agosto, quindici giorni dopo l'incendio.

"La cooperativa il Quartiere di Avitas - si legge in una nota della Fiscascat Cisl - ha comunicato alle maestranze, l’impossibilità a proseguire l’attività a fronte del provvedimento del Tribunale di Parma, che avrebbe disposto l’apposizione dei sigilli e di conseguenza la chiusura dell’intera struttura. La cooperativa comunica altresì che ha immediatamente dimesso alcune delle persone ospiti della struttura, ma ad oggi sono presenti altri utenti, circa 30, in alcuni casi non autosufficienti, per i quali non è stata trovata adeguata soluzione.

La federazione di categoria Fisascat Cisl Parma Piacenza, oltre a esprimere forte preoccupazione per gli ospiti presenti in struttura, è fortemente preoccupata anche delle ripercussioni per i soci lavoratori che prestano per tale cooperativa la loro attività, per la loro continuità lavorativa, in quanto ad oggi pare inevitabile la perdita dei circa 40 posti di lavoro. La Fisascat Cisl Parma Piacenza chiederà immediatamente un incontro all’amministrazione Comunale, al fine di tutelare e trovare soluzioni percorribili per la tutela degli ospiti e dei lavoratori coinvolti".