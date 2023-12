Fornovo, preso l'aggressore del treno: aveva accoltellato un passeggero

Lunedì 4 dicembre in stazione a Fornovo si era verificato un grave episodio. Nel pomeriggio, un giovane 23enne sarebbe stato accoltellato mentre si trovava a bordo di un treno, nei pressi della stazione ferroviaria. L'aggressore sarebbe riuscito a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Il ragazzo era stato colpito alla testa e al braccio ma fortunatamente in modo lieve, è stato medicato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Non avrebbe riportato gravi traumi. LEGGI QUI

Il presunto responsabile del fatto di cronaca avvenuto sul treno tratta Parma-Pontremoli, è stato identificato dagli Agenti della Polizia Locale. Le telecamere presenti a bordo del treno hanno consentito di dare un nome all'aggressore. Il responsabile di questo episodio si era dato alla fuga prima dell’arrivo della Polizia Locale, ma i successivi accertamenti hanno consentito di individuarlo. Gli Agenti della Polizia Locale di Medesano e Fornovo hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto, ascoltando i testimoni e guardando i filmati, che sono stati ricevuti grazie alla collaborazione della Polizia Ferroviaria di Pontremoli. Il viaggiatore ferito, un cittadino straniero, di anni 30, residente in Toscana era stato medicato al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Sembra che tutto sia scaturito da una lite tra le due persone e le cause del litigio, poi degenerato nel ferimento del nigeriano, non sono ancora note agli Agenti. L’episodio è avvenuto in un momento nel quale a bordo del treno c’erano tanti viaggiatori, anche pendolari che stavano facendo rientro a casa dopo la giornata di lavoro. Nessun altro passeggero del treno era stato coinvolto, ma il convoglio è ripartito con un ritardo di circa 60 minuti - con non pochi disagi per tutti i pendolari che avrebbero dovuto raggiungere le stazioni successive a quella di Fornovo di Taro - al fine di consentire i primi accertamenti da parte degli Agenti della Polizia Locale. L’autore dell’aggressione è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di lesioni personali, porto di armi od oggetti atti ad offendere e interruzione di servizio pubblico. La Sindaca di Fornovo di Taro – Michela Zanetti - sottolinea l’importanza del ruolo della Polizia locale di Medesano e Fornovo di Taro, i quali operatori danno quotidianamente un contributo fondamentale all’ordinato svolgersi della vita delle comunità salvaguardando i diritti dei cittadini attraverso un’azione di contrasto alle illegalità e alla violazione delle norme sulla civile convivenza, e attraverso un’azione di garanzia della sicurezza pubblica. La Sindaca conclude manifestando il proprio ringraziamento agli Agenti e al Comandante Giovanni Saviano per l’operazione che ha portato all’identificazione del responsabile del grave gesto.