Frane e smottamenti, nel parmense il 18% del territorio è a rischio elevato

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha classificato il territorio di Parma e provincia a rischio 'molto elevato' o 'elevato' per quanto riguarda fenomeni come frane e smottamenti. Nel parmense, l'area con una più alta percentuale di rischio frana ha un'estensione del 17,8% del territorio e a questa corrispondono 3.447 chilometri quadrati. La popolazione potenzialmente presente in queste zone 'minacciate' dalle frane è composta da 16.159 abitanti, 14.885 vivono in zone in cui il rischio è 'molto elevato' o 'elevato'. Sono 106.709 gli edifici a rischio, 10.738 di questi in un'area considerata a rischio 'molto elevato' o 'elevato'. Si parla di tutta l'area Pedemontana, fino alla parte più alta dell'Appennino. Da Collecchio a Felino e Sala Baganza. Per salire poi a Corniglio e Borgotaro, dove i fenomeni franosi sono sempre attivi. Due terzi del territorio provinciale vittima di movimenti dettati da una situazione geomorfologica nota.

C'è anche l'Emilia-Romagna, dunque, tra le regioni con il numero più elevato di abitanti a rischio frane residente in aree a pericolosità 'elevata' e 'molto elevata', ed è ancora prima in questa classifica per niente invidiabile per le percentuali più elevate di anziani nella popolazione a rischio frane. Il dissesto idrogeologico costituisce un tema di particolare rilevanza per il territorio parmense. Causa degli impatti su popolazione, ambiente, beni culturali, infrastrutture lineari di comunicazione e sul tessuto economico e produttivo. Alla naturale propensione del territorio al dissesto, legata alle sue caratteristiche meteo-climatiche, topografiche, morfologiche e geologiche, si aggiunge la massiccia presenza di interventi dell'uomo.