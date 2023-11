Fuggono ai carabinieri di Cremona e abbandonano l'auto rubata a Colorno, poi si dileguano nei campi. E' caccia alla banda

La notte scorsa, verso le 04:30, una pattuglia del Comando Stazione carabinieri di Colorno, su richiesta della centrale operativa del Comando Compagnia di Fidenza, è intervenuta nella frazione Sacca, per dare supporto a colleghi del cremonese che avevano segnalato un auto in fuga dopo mancato alt a posto di controllo.

I carabinieri, giungendo sul posto, hanno subito individuato l’autovettura, una Ford Kuga colore bianco abbandonata sul ciglio della strada, lungo il fosso, senza nessuno a bordo, con il motore ancora caldo.

I malviventi che lo conducevano, vistisi braccati da due vetture dei carabinieri, lo avevano evidentemente lasciato per fuggire a piedi nei campi circostanti. In considerazione del breve lasso di tempo dal ritrovamento, i carabinieri di Colorno, con l’ausilio delle pattuglie presenti sul territorio della Compagnia di Fidenza, hanno dato corso ad una ricerca nei campi adiacenti al luogo del rinvenimento che si è conclusa all’alba, ma degli uomini in fuga non è stata trovata traccia.

I militari, alle prime luci del giorno hanno provveduto a sequestrare l’autovettura per eseguire i rilievi tecnici, al termine dei quali provvederanno a riconsegnarla al legittimo proprietario, residente nel piacentino.