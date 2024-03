Giovane impiccato in carcere: aperto un fascicolo

La Procura della Repubblica di Parma ha aperto un fascicolo d'indagine relativo al suicidio in carcere di un detenuto di 29 anni, avvenuto nella mattinata del 14 marzo all'interno del penitenziario di via Burla. Secondo le prime informazioni il giovane, con problemi di tossicodipendenza e che si trovava nel reparto di media sicurezza, si sarebbe impiccato utilizzando un lenzuolo.

Al momento della morte il ragazzo, di origine nordafricana ma con cittadinanza italiana, si trovava in isolamento per motivi disciplinari. Era in carcere dal dicembre del 2023, per reati legati alle sostanze stupefacenti. Secondo le prime informazioni e come riportato dal Garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna Roberto Cavalieri il 29enne avrebbe già messo in atto, nei mesi precedenti, atti di autolesionismo. Gli inquirenti dovranno accertare se la direzione del carcere parmigiano abbia o meno attivato, come previsto in questi casi, il protocollo antisuicidario.

Il Garante: "Il carcere può trasformarsi in un luogo infernale"

“Con oltre 15 casi ogni 10mila persone, l’incidenza di suicidi in carcere è di 20 volte più alta rispetto alla media nazionale. Possiamo parlare di una vera e propria epidemia: dall’inizio dell’anno sono già più di 20 i casi di suicidio in carcere”, sottolinea il garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna Cavalieri commentando quanto accaduto a Parma.

“Il problema – rimarca il garante – non può essere sottovalutato, in quanto si tratta di una vera e propria emergenza. Occorre intervenire velocemente e la soluzione sta nel rendere la detenzione, come afferma la stessa carta costituzionale, un periodo di ricostruzione della persona che deve poter riprendere in mano la propria vita. Molto spesso, invece, il carcere si trasforma per il detenuto in un luogo che ne alimenta le fragilità, in un’esperienza infernale, fino al punto di indurlo a mettere in atto gesti estremi”.