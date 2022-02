La messa del vescovo per la pace e la sottoscrizione della Caritas a favore dell'Ucraina

Anche la Caritas scende in campo a favore della popolazione ucraina colpita dal conflitto scatenato dalla Russia dopo l'invasione di oggi, 24 febbraio, a Kiev. La Caritas diocesana parmense ha infatti aperto una sottoscrizione per sostenere gli interventi di assistenza umanitaria ed emergenziale nel Paese colpito dalla guerra. Per contribuire, la causale è: popolazione ucraina Caritas diocesana parmense (emergenze) IT 88G0623012700000037249796.

Il vescovo Solmi, che nel Duomo ha celebrato la preghiera per la pace in Ucraina condannando la guerra e facendo un appello affinché prevalgano il buonsenso e la pace, ha detto: "La preghiera diventa cultura di pace e gesto concreto di solidarietà».