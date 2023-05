Rogo di via Lepido, ecco cosa resta della zona commerciale: danni per milioni di euro

Danni per milioni di euro alle due strutture commerciali Happy Home e Bimbo Casa, edifici pericolanti e completamente distrutti, diossina sprigionata nell'aria (i cui valori sono poi rientrati). Ecco cosa resta in via Emilio Lepido dopo l'incendio nel pomeriggio di giovedì 27 aprile, che ha completamente distrutto i due negozi. Dopo le limitazioni di accesso all'area (le ordinanze erano in vigore fino alla sera del 2 maggio) ora restano i danni. Si parla di milioni di euro per le due strutture, ormai completamente inutilizzabili.

E' bastato un attimo e l'azione involontaria di alcuni ragazzini, che stavano maneggiando accendini, ha trasformato l'area in un vero e proprio inferno. Tutti, clienti e lavoratori, sono riusciti ad uscire in tempo, prima che le fiamme avvolgessero completamente l'edificio, ora pericolante. L'area del marciapiede è ancora transennata e l'ingresso è inibito anche ai pedoni. Alcune mamme però sono scappate in lacrime, spingendo con forza i passeggini con i loro figli piccoli.

Al momento del rogo, poco dopo le ore 16, si trovavano infatti all'interno del negozio che vende articoli per bambini. Passando davanti all'edificio a distanza di quasi una settimana si sente ancora l'odore di bruciato. Giovedì pomeriggio le fiamme hanno avvolto tutto quello che hanno incontrato ed hanno devastato l'ambiente. L'edificio è crollato su se stesso e si teme che ci possano essere anche nuovi crolli.