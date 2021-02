Ciclista investito da un'auto a Felino: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella serata di ieri, 24 febbraio, a San Michele Tiorre, nel comune di Felino. Per cause in corso di accertamento un ciclista, che stava percorrendo la strada provinciale 32 alle 21.30, è stato investito da un'auto. L'impatto è stato violento e il conducente della bicicletta è stato sbalzato sull'asfalto. In pochi istanti sul posto sono arrivati i sanitari con l'ambulanza del 118 e l'automedica. Il ciclista è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sono gravi.