Scontro auto-moto in via Spezia: un ferito grave

Erano da poco passate le 14.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto e uno scooter si sono scontrati tra viale della Villetta e via Spezia. In conseguenza dello scontro il conducente del motorino ha avuto le conseguenze peggiori: è stato sbalzato sull'asfalto e poi soccorso dagli operatori del 118, che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore in codice rosso. Le sue condizioni di salute sono gravi.