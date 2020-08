Esplode uno pneumatico in A1: famiglia messa in salvo dalla polizia Stradale

Stavano percorrendo l'autostrada A1 e, poco dopo aver superato il casello di Parma, hanno rischiato di provocare un maxi incidente stradale, visto il traffico intenso di oggi, sabato i agosto. Uno pneumatico dell'auto di una famiglia di Lodi, che si stava recando in vacanza a Marina di Ravenna, è esploso all'improvviso, mandando in frantumi anche il paraurti. Una pattuglia della polizia stradale ha scortato l'auto lungo la corsia di emergenza, evitando così l'impatto con gli altri veicoli. I poliziotti infatti hanno effettuato rallentamenti controllati ed hanno utilizzato la tecnica della Safety Car..



Con l'occasione - scrive la polizia stradale - vogliamo ricordare quanto sia importante la manutenzione dei veicoli, infatti lo pneumatico è l’unico punto di contatto tra il veicolo e il suolo e per questo motivo è il primo dispositivo di sicurezza attivo e deve essere accompagnato da un montaggio omogeneo sugli assi: vale a dire sempre 4 gomme identiche per marca, misura e caratteristiche prestazionali e per tipologia (invernale/estivo) fatte salve alcune eccezioni indicate dal costruttore del veicolo.

Per ottenere migliori prestazioni nei tempi di frenata è opportuno sempre sostituire gli pneumatici adatti al periodo stagionale in cui ci si trova. Infatti, con pneumatici invernali in periodo freddo gli spazi di frenata si riducono rispetto ad un equipaggiamento estivo del 20% con suolo asciutto e fino al 50% in caso di neve al suolo, ma è altrettanto vero che un veicolo di qualsiasi cilindrata e potenza, munito di pneumatici invernali in periodo prettamente estivo, allunga il suo spazio di arresto mediamente del 20% rispetto a quelli estivi.

Guidare con pneumatici lisci, danneggiati, non conformi a quanto previsto dalla normativa, espone i conducenti ad un elevato rischio di incidente stradale e costituisce un gesto di irresponsabilità che si ripercuote negativamente su tutto il sistema della circolazione, di cui tutti siamo parte integrante.

Può essere imputato all’automobilista irresponsabile l'omicidio stradale anche in casi di incidenti dovuti ad una non corretta manutenzione di un dispositivo di sicurezza come ad esempio un pneumatico liscio, non omologato o non corrispondente alla carta di circolazione.