Incidente oggi pomeriggio, 12 marzo, in via Cuneo. Per cause in corso di accertamento un uomo è caduto mentre si trovava a bordo della sua moto, scivolando sull'asfalto.

A causa della caduta il centauro ha riportato diverse ferite ed è stato ricoverato al Pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove comunque non sarebbe in pericolo di vita. A soccorrerlo i sanitari del 118.