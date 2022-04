Tir perde il carico di mais in tangenziale: strada chiusa e traffico in tilt

Un tir ha perso il carico di mais mentre stava percorrendo la tangenziale Nord di Parma, all'altezza dell'uscita di via Paradigna. L'episodio è avvenuto verso mezzogiorno di oggi, mercoledì 6 aprile.

Il manto stradale si è riempito di mais e si è resa necessaria la chiusura del tratto stradale compreso tra via Venezia e via Paradigna, in direzione Milano.

In seguito alla chiusura si sono formate diverse code. Sul posto la polizia stradale e gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il traffico ed hanno chiuso la tangenziale in corrispondenza dell'uscitadi via Venezia. I mezzi di Iren hanno ripulito il manto stradale. La circolazione verrà ripristinata al termine delle operazioni.

"A causa della dispersione di carico da un mezzo pesante - si legge in una nota dell'Anas - è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 9 VAR “Tangenziale Nord Ovest di Parma” al km 3,800 in direzione dell’innesto con la SS 9 “via Emilia”.

La chiusura si è resa necessaria per consentire la pulizia del piano viabile.

Sul posto sono presenti, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Il traffico viene deviato mediante uscita obbligatoria allo svincolo n. 3 e rientro allo svincolo n.5".