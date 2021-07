Paura a Riccò, ciclista trovato a terra con gravi ferite: è al Maggiore

Paura nelle prime ore di stamattina, martedì 20 luglio in località Filagni di Riccò, nel comune di Fornovo Taro. Un automobilista di passaggio ha trovato a terra un ciclista con gravi ferite ed ha chiamato i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Verde Fornovese che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno accompagnato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sono gravi. Non è chiaro se il ciclista sia caduto in seguito ad un incidente - ma non c'erano altri mezzi nel luogo del ritrovamento - o se abbia avuto un malore.