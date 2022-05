Due incidenti a Borgotaro: prima uno scontro auto-moto, poco dopo un tamponamento nello stesso tratto. Tre feriti gravi

Due incidenti e tre feriti. Il tutto in meno di un'ora. E' successo stasera, primo maggio, a Roccamurata, frazione di Borgotaro. Il primo incidente si è verificato alle 19.15, quando un'auto e una moto si sono scontrate sulla strada statale 523 del Colle di cento croci per cause in corso di accertamento. Nell'impatto il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato in Pronto soccorso dopo l'intervento del 118. Le sue condizioni sono apparse serie ma non è in pericolo di vita.

In consegurenza di questo primo incidente, se ne è poi verificato un secondo poco dopo, sempre nello stesso tratto stradale. Intorno alle 20, infatti, c'è stato un tamponamento tra due auto. L'impatto, violento, ha provocato due feriti, causandogli diversi traumi (anche in questo caso i due non sono in pericolo di vita). Intervenuto il 118, le due persone sono state trasportate in ospedale a Borgotaro.