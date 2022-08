Auto esce di strada in A1 e finisce contro il guardrail: conducente in ospedale

Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 agosto un'auto è uscita di strada mentre percorreva l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 101 Nord. Per cause in corso di accertamento il conducente ha infatti perso il controllo del mezzo, che è finito contro il guardarail. L'incidente si è verificato verso le ore 3. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e la polizia stradale. Il conducente dell'auto è stato soccorso sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.