Schianto tra due auto e un camion in A1: gravi due donne, 5 chilometri di coda

Momenti di paura nella mattinata di martedì 6 dicembre per lo scontro tra due auto e un camion lungo l'autostrada A1, avvenuto alle ore 6.40. Per cause in corso di accertamento, infatti, i tre veicoli sono venuti violentemente a contatto. In conseguenza dell'incidente due persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i mezzi di soccorso del 118, l'ambulanza infermieristica di Fidenza, l'ambulanza dei volontari della Croce Rossa di Pontetaro, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Secondo le prime informazioni le ambulanze avrebbero prestato le prime cure ai due feriti, per poi trasportarli al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Due donne sono state infatti portate in ospedale con traumi in varie parti del corpo.

Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area. Nel tratto interessato, tra il casello di Parma e il bivio per l'A15 Parma-La Spezia si sono formati cinque chilometri di coda.

AUTOSTRADE - Ore 7.23 - Coda di 5 km tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Parma per incidente Entrata consigliata verso Bologna: Parma. Uscita consigliata provenendo da Milano: Fidenza.

IN AGGIORNAMENTO