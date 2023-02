Auto si ribalta lungo l'autostrada A1: conducente ferito al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di mercoledì 22 febbraio lungo l'autostrada A1 tra Parma e Fidenza, nei pressi del bivio per l'autostrada A15. Per causa in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e la polizia stradale. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità. Secondo le prime informazioni non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. L'incidente è avvenuto lungo la corsia in direzione Milano.