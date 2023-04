Tir in panne lungo l'autostrada A1: sei chilometri di coda tra Parma e Reggio Emilia

Un tir in avaria lungo l'autostrada A1, tra i caselli di Parma e di Campegine / Terre di Canossa, sta provocando alcuni rallentamenti nella mattinata di oggi nel tratto tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna.

Alle ore 10:30 di giovedì 27 aprile lungo l'autostrada A1 Milano–Napoli, nel tratto compreso tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna, la presenza di un mezzo pesante in avaria sta provocando sei chilometri di coda in diminuzione all’altezza del km 128. Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico transita su una corsia.

IN AGGIORNAMENTO