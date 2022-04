Tamponamento tra due auto in A15: un ferito grave

Altro incidente stradale in autostrada, questa volta lungo l'A15 Parma-La Spezia. Erano da poco passate le 12.40 di oggi, martedì 19 aprile, quando per cause in corso di accertamento due auto, che stavano proseguendo in direzione Parma sono venute a contatto. Si è trattato di un tamponamento tra i due veicoli, all'altezza del chilometro 17 in direzione Nord, all'altezza del comune di Medesano. In conseguenza del'incidente una persona è rimasta ferita in modo grave. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO