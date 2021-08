Borgotaro, moto si schianta contro il guardrail: due feriti gravissimi

L'impatto è stato molto violento e le due persone che si trovavano a bordo della motocicletta sono rimaste gravemente ferite. Paura, dopo le ore 10.30 di oggi, martedì 10 agosto, lungo la strada provinciale Colle Cento Croci a Borgotaro - nei pressi di Ostia Parmense. Per cause in corso di accertamento, infatti, una moto è finita contro il guardrail. I soccorsi sono arrivati sul posto in pochi minuti: oltre alle ambulanze è arrivato sul posto anche l'elisoccorso da Bologna. I due feriti, conducente e passeggero, sono stati trasportati d'urgenza all'Ospedale Maggiore: uno dei due si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. Entrambi hanno riportato ferite particolarmente gravi nell'impatto con l'asfalto.