Auto si ribalta nella notte a Boschetto di Tizzano: conducente in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella nottata tra martedì 7 e mercoledì 8 settembre a Boschetto di Tizzano. Per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata: il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dagli operatori del 118 che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Le condizioni del ferito sono gravi ma secondo le prime informazioni non sarebbe un pericolo di vita. L'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.