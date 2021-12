Auto esce di strada nella notte a Cabriolo: ferito grave in ospedale

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 dicembre un'auto è finita fuori strada a Cabriolo, frazione del comune di Fidenza. Il conducente della vettura è stato estratto dell'abitacolo dai vigili del fuoco di Fidenza, che sono intervenuti sul posto. L'incidente, che si è verificato verso le ore 2, non avrebbe coinvolto altri veicoli. Il ferito ha riportato vari traumi ed è stato trasportato all'Ospedale di Vaio.

Sempre stanotte verso le 4.30 si è verificato un altro incidente a Mamiano, lungo strada Argini Sud. Due auto si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento. Due persone ferite sono state trasportate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore: una si trova nell'area codici rossi ed ha riportato traumi gravi.