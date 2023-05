Auto finisce fuori strada a Castione Dè Baratti: donna 70enne in ospedale

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì 12 maggio a Castione de Baratti, frazione del comune di Traversetolo. Era da poco passato mezzogiorno quando, per cause in corso di accertamento, la conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, che è finito contro un cumulo di terra. La persona all'interno dell'auto, una donna di 70 anni, ha riportato ferite di media gravità.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza della Croce Azzurra di Traversetolo, oltre alla polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni di salute sono di media gravità e non è in pericolo di vita.

