Tragico schianto nella nebbia tra tre auto a Diolo di Soragna: un morto e un ferito grave

Tragico schianto mortale nella mattinata di oggi, lunedì 31 gennaio, a Diolo di Soragna, lungo la provinciale per Ragazzola. Per cause in corso di accertamento tre auto si sono scontrate all'altezza del cimitero, probabilmente a causa della fitta nebbia. Il conducente di una delle auto, un uomo, è morto sul colpo. La moglie, che era in auto con lui, è ricoverata in gravi condizioni di salute al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma.

Secondo le prime informazioni avrebbe riportato diversi traumi addominali: ora si trova nell'area rossi del pronto soccorso. Uno degli altri due conducenti ha riportato ferite lievi.

L'incidente è avvenuto verso le ore 9.30. Una Nissan Micra grigia, a bordo della quale viaggiavano l'uomo deceduto e sua moglie, una Jeep e un gippone si sono scontrati, per cause in corso di accertamento. La fitta nebbia presente al momento dell'incidente e la drastica riduzione della visibilità in quel tratto, potrebbe aver contribuito allo scontro.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: l'automedica di Fidenza e l'ambulanza infermieristica di Busseto che hanno trasportato i feriti d'urgenza in ospedale. Per il conducente della Micra non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo in seguito alle ferite riportate.

La moglie, che viaggiava come passeggera, è stato trasportata d'urgenza in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Fidenza, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incidente e i carabinieri di Soragna, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge e stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.

IN AGGIORNAMENTO