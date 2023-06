Cade sulla pista da motocross ad Alseno: 28enne di Fidenza grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel pomeriggio di domenica 4 giugno su una pista privata da motocross di Alseno. Per cause in corso di accertamento un motociclista 28enne di Fidenza è caduto mentre stava effettuando un allenamento verso le ore 16.30.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica, oltre all'elisoccorso partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero particolarmente gravi. L'uomo avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo, tra cui alle gambe. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.