Salsomaggiore, cade con la bici elettrica: 53enne grave al Maggiore

Grave incidente nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 21 ottobre a Salsomaggiore Terme. Erano da poco passate le ore 7 quando una donna che era alla guida della sua bicicletta elettrica ha perso il controllo del mezzo ed è caduta sull'asfalto. La donna stava percorrendo via Edoardo Porro quando - probabilmente per la presenza di un dosso in discesa - ha perso il controllo della bicicletta. Sul posto è arrivata, in pochi minuti, l'ambulanza infermieristica di Fidenza: la donna ha riportato un trauma cranico e facciale ed alcune ferite al volto. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi. Trasportata all'ospedale Di Vaio di Fidenza è stata poi trasferita all'Ospedale Maggiore di Parma.